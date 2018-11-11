Союз русских военных инвалидов передает музею реликвии Первой мировой войны

Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM 12 ноября в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится торжественная церемония передачи Союзом русских военных инвалидов в дар музею подлинных реликвий Великой войны. Эта акция приурочена к 100-летие окончания Первой мировой войны.

Основным фондом дарения станут знаки военного отличия, награды и другие ценные вещи, принадлежащие Союзу русских военных инвалидов. Среди них серебряные Георгиевские кресты 3-й и 4-й степени, крест ордена Святого Владимира IV степени с мечами и бантом. Но особого внимания заслуживает полотнище знамени зарубежного Союза русских военных инвалидов.

Инициатором создания Благотворительной организации Союз русских военных инвалидов стал генерал Н.Н. Баратов. При содействии генерала Врангеля он старался оказать посильную помощь инвалидам Первой мировой и Гражданской войн, положение которых в это время было катастрофическим. Сначала Баратов занялся обеспечением инвалидов в Сербии и Болгарии, затем работа была продолжена в других странах. Через несколько лет за небольшим исключением 6500 русских инвалидов были объединены в один зарубежный Союз. Вскоре деятельность была распространена по всему русскому зарубежью: помощь поступала не только от частных лиц, но и от правительств многих государств. Большая заслуга в этом принадлежала Н.Н. Баратову, ставшему впоследствии Председателем зарубежного Союза военных инвалидов, правление которого разместилось во Франции. Благодаря деятельности Союза удалось сохранить от закрытия инвалидные дома, было налажено лечение больных, в том числе туберкулезных, особо нуждающимся инвалидам оказывалась персональная помощь. Союз русских военных инвалидов за рубежом издавал собственную газету, которая называлась «День русского инвалида». Ее выпуск позволил организовать дополнительный сбор средств от продажи и пожертвований, просьбы о которых регулярно печатались на ее страницах.

Спустя годы зарубежный Союз русских военных инвалидов объединил Союзы инвалидов в Англии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Польше, Румынии, Югославии, Турции, Сирии, Северной Америке, Финляндии, Франции, Чехословакии, Эстонии, Шанхае и Тяньцзине.

Союзу принадлежало и свое знамя, которое все это время хранилось во Франции. По случаю векового юбилея окончания Первой мировой войны Правлением зарубежного Союза русских военных инвалидов в лице Натальи Георгиевны Будниченко было принято решение передать эту реликвию в дар Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи

Кроме того состоится официальное дарение документальной части архива Союза русских военных инвалидов Государственному архиву Российской Федерации (Москва) в лице директора архива Л.А. Роговой.

Церемония будет сопровождаться выносом подлинных исторических знамен русской императорской армии времен Первой мировой войны из собрания музея.

Адрес музея: Петербург, Александровский парк, 7 (ст. метро «Горьковская»).