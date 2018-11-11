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В России впервые исполнят оперу Верди «Иерусалим»

Культура

За пультом дирижер из Израиля

Москва, 11 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  Впервые в России будет исполнена опера «Иерусалим», великого итальянского композитора Джузеппе Верди, сообщает 11 ноября ИА Красная весна.

Организатором концерта выступает Центр оперного пения Галины Вишневской. Ведущие партии в опере исполнят приглашенные артисты Даниэла Скиллачи и Микеле Пертузе. За дирижерским пультом будет стоять израильский дирижер Даниэль Орена.

Напомним, опера «Иерусалим» была создана специально для известного парижского театра Grand Opera. Ее премьера состоялась в ноябре 1847 года.

Джузеппе Верди один из величайших оперных композиторов, творчество которого оказало колоссальное влияние на развитие оперного искусства XIX века. За свою жизнь мастер создал 26 опер.

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