Представитель МИД России Мария Захарова написала песню

Москва, , 12:42 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова написала песню для исполнительницы Зары, говорится 11 ноября на официальной странице в Facebook дипломата.

«Музыка Макса Фадеева. Текст мой. Поёт или, лучше сказать, живёт Зара», — отмечает Захарова в социальной сети, приводя ссылку на песню, исполненную по случаю Дня сотрудников органов внутренних дел России.

Напомним, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, известна не только своей дипломатической деятельностью. Она также получила известность благодаря своей творческой деятельности.

Так, во время саммита АСЕАН в мае 2016 года, она исполнила танец Калинка во время журналистского приема.

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