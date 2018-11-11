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В Москве открывается Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

Культура

Концерты пройдут в Москве 14, 17, 21 и 23 ноября

В Москве открывается Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO
Джозеф Родефер де Камп. Виолончелистка. 1908

Москва, 11 ноября 2018, 12:26 — REGNUM  11 в концертном зале «Зарядье» в Москве открывается X Международный фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO. Единственный в России фестиваль виолончельной музыки в первый же вечер представит взыскательной столичной публике интереснейшую программу — состоится российская премьера пьесы Гия Канчели «Т — S — D» для виолончели с оркестром, написанная для Бориса Андрианова. Во втором отделении прозвучит Концерт для виолончели с оркестром, написанный для Давида Герингаса итальянским композитором Сильвией Коласанти. Соответственно, исполнят эти сочинения сами маэстро. Но основатель этого музыкального форма Борис Андрианов включил в программу не только концерты камерной и симфонической музыки, но ныне и популярные кроссовер-проекты, и даже театральные постановки. Несомненно, особенное удовольствие меломанам доставит выступление уникального сводного виолончельного оркестра под управлением Давида Герингаса.

Концерты пройдут в Москве 14, 17, 21 и 23 ноября.

В 2018 году VIVACELLO впервые выйдет за пределы столицы — концерты также пройдут в Санкт-Петербурге и Тбилиси.

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