Ушёл из жизни президент международного фестиваля Comic-Con Джон Роджерс

Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Скончался президент международного фестиваля комиксов Comic-Con Джон Роджерс. Информация об этом размещена 11 ноября на официальном сайте фестиваля.

Сообщается, что Джон Роджерс ушёл из жизни в субботу, 10 ноября. Причиной его смерти стали осложнения от агрессивной раковой опухоли мозга.

На официальной странице фестиваля сказано, что, вместо цветов, желающие почтить память Роджерса могут сделать пожертвования в Американскую ассоциацию по борьбе с опухолью головного мозга или в Союз гражданских свобод.

Отметим, что фестиваль Comic-Con — это ежегодное мероприятие международного уровня, посвящённое комиксам и поп-культуре, связанной с ними. Проводится в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Джон Роджерс начал работать на фестивале в 1978 году в качестве ответственного за техническую сторону мероприятия. В 1986 году Роджерс впервые стал президентом фестиваля и переизбирался ежегодно на эту должность.

Следующий фестиваль Comic-Con состоится в июле 2019 года. Пока неизвестно, кто станет его президентом.