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Трамп присвоит Элвису Пресли высшую награду США посмертно

Культура

Даже спустя 40 лет после смерти певец остается «вечной американской иконой»

Вашингтон, 11 ноября 2018, 02:14 — REGNUM  Знаменитый американский певец Элвис Пресли удостоен Президентской медали Свободы — высшей награды США для гражданских лиц посмертно. Заявление об этом опубликовано пресс-службой администрации президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что «король рок-н-ролла» стал олицетворением американской культуры для миллиардов поклонников во всем мире. Даже спустя 40 лет после смерти Пресли остается «вечной американской иконой».

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Торжественная церемония состоится 16 ноября. Президентская медаль Свободы вручается за особый вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, а также за заслуги в сфере культуры и других областях.

Как сообщало ИА REGNUM, Элвис Пресли (1935−1977) находится на втором месте в рейтинге покойных знаменитостей, чье творчество приносит самые высокие доходы — в 2017 году певец «заработал» $40 млн. На первой строчке в рейтинге Forbes Майкл Джексон, его наследие принесло $400 млн.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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