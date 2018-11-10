Фильм Дроздова «Прощаться не будем» выходит на телеэкраны

Цитата из к/ф «Прощаться не будем», реж. Павел Дроздов. 2018. Россия

Москва, , 21:55 — REGNUM На телеэкраны выходит детективный фильм «Прощаться не будем», посвященный Великой Отечественной войне, сообщает 9 ноября Пятый канал.

Картина, режиссером которой стал Павел Дроздов, посвящена освобождению города Калинин от немецко-фашистских захватчиков.

Премьера фильма состоялась 21 июня. А для города Тверь (ранее называвшийся Калинин) был организован специальный показ, приуроченный к годовщине освобождения города.

Напомним, город Калинин имел важное стратегическое значение во время Великой Отечественной войны. После того, как город перешел под контроль оккупантов, открылась дорога на Москву. Калинин был освобожден от фашистов 16 декабря 1941 года.

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