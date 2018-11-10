В Италии вручили премии за распространение русской культуры

Рим, , 21:22 — REGNUM В Италии прошла церемония вручения международной премии «Русский Рим», сообщает 10 ноября Rewizor.ru.

Награду получили танцор балета Андрис Лиепа, музыкант Сергей Крылов и архитектор Сергей Чобан, а также профессор Сильвия Бруни.

Напомним, награда «Русский мир» вручается артистам, общественникам, ученым, внесшим серьезный вклад в распространении русской культуры за рубежом. Лауреат премии получает специальную статуэтку, созданную известным скульптором Александром Рукавишниковым.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте проходит выставка Веры Землянской «Планета Земля. Моя и Ваша»