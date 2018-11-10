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В Белоруссии завершился 25-й кинофестиваль «Листопад»

Культура

Лучшей картиной был признан фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» режиссера Раду Жуде

Минск, 10 ноября 2018, 21:10 — REGNUM  В столице Белоруссии завершился 25-й международный кинофестиваль «Листопад», сообщает 10 ноября «Российская газета».

Лучшей картиной был признан фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» режиссера Раду Жуде. Лучшей режиссерской работой был отмечен Цзя Чжан-Кэ за фильм «Пепел белоснежен».

Напомним, международный ежегодный фестиваль «Листопад» проходит в Минске с 1994 года. Форум является местом не только для просмотра картин, но также и для многочисленных образовательных программ.

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