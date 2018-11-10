Житель РФ получил престижную премию в области часового искусства

Женева, Швейцария, , 21:02 — REGNUM Известный российский часовщик Константин Чайкин получил престижную премию Швейцарии, сообщает 10 ноября Lenta.ru.

Чайкин удостоился награды Grand Prix d'Horlogerie de Genève, присуждаемой за высокие достижения в области часового искусства. Премию вручали в театре «Леман», расположенном в Женеве.

Чайкин получил награду в номинации «Приз за дерзость» за интересное техническое решение в создании часов с оригинальным дизайном. В истории награды это первый случай, когда премию получил житель РФ.

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