Суббота, 10 Ноября 2018 года
21:23:09 МСК

Житель РФ получил престижную премию в области часового искусства

Культура

Константин Чайкин получил «Приз за дерзость»

Женева, Швейцария, 10 ноября 2018, 21:02 — REGNUM  Известный российский часовщик Константин Чайкин получил престижную премию Швейцарии, сообщает 10 ноября Lenta.ru.

Чайкин удостоился награды Grand Prix d'Horlogerie de Genève, присуждаемой за высокие достижения в области часового искусства. Премию вручали в театре «Леман», расположенном в Женеве.

Чайкин получил награду в номинации «Приз за дерзость» за интересное техническое решение в создании часов с оригинальным дизайном. В истории награды это первый случай, когда премию получил житель РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Часы Судного дня» приблизили ядерную полночь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вручение государственных наград
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить