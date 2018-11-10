Леонид Агутин отмечает 50-летие концертом в «Олимпийском»

Москва, , 13:00 — REGNUM Известный певец Леонид Агутин в честь своего 50-летия дает московском спорткомплексе «Олимпийский масштабное представление. Программа собственных выступлений Агутина держится в секрете, хотя ясно, что прозвучат самые известные композиции плюс, наверное, новые сочинения, специально написанные к этому празднику. Но уже совершенно ясно кто придет поздравить юбиляра. А придет весь эстрадный бомонд страны — Алла Пугаёва, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Баста, Валерий Меладзе, Владимир Пресняков, Эмин Агаларов, Анжелика Варум, Иван Дорн, группа А-Студио, Константин Хабенский, Андрей Мерзликин, Сосо Павлиашвили, Ал Ди Меола, Пелагея, Александр Маршал, Гарик Сукачёв, Николай Агутин, Артуро Сандоваль, Лиза Варум. А так как Леонид Агутин является многолетним наставником шоу «Голос», то специальные номера для любимого руководителя приготовили Антон Беляев, Анастасия Спиридонова, Брендон Стоун, Элина Чага, Мариам Мерабова, Георгий Юфа, Интарс Бусулис, Дарья Антонюк.