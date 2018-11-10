Музей «Ростовский кремль» отмечает 135-летие научной конференцией

Ростов, Ярославская область, , 11:29 — REGNUM 10 ноября Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» отмечает 135-летие со дня основания. Днем рождения принято считать первую экспозицию церковных ценностей в стенах Кремля. Сегодня, как отмечается в приветственной телеграмме министра культуры РФ Владимира Мединского, «музей-заповедник снискал славу крупного научно-просветительского центра, одной из главных достопримечательностей Ярославской области».

В эти дни в музее проводится XXVIII научная конференция «История и культура Ростовской земли», открылась художественная выставка «Хвост кометы».

Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль» основан 28 октября (10 ноября) 1883 года. Он был открыт по инициативе местных купцов. До 1918 года — Музей церковных древностей. Входит государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.