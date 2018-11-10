Правительство будет отмечать лучший спектакль по пьесам русских классиков

Москва, , 10:27 — REGNUM Правительство России решило поощрять постановки, созданные по пьесам или другим произведениям русских классиков. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Теперь «профессиональные репертуарные театры», то есть имеющие и постоянную трепу, и здание, и все другие «показатели» высокого театрального уровня могут вступить в борьбу за 3 миллиона рублей, а также диплом и статуэтку, образ которой пока не известен. Есть, правда оговорки в документе — данная постановка должна быть ориентирована на детскую и молодежную аудитории. Возникает вопросы — насколько современными, с учетом нынешнего продвинутого поколения, должны быть спектакли, или, скажем, исходя из заявленной публики, можно ли считать сказку того же Бажова, лидером театрального проката? И вообще кого считать точно классиком? Тех, кто входит исключительно в школьную программу? В постановлении, понятно, не приводится точный список. Толстой или Достоевский — оно ясное дело. А, например, крепкий писатель Платонов или там Зощенко, или какие-нибудь Ильф с Петровым — они по какому разряду?

И еще. В постановлении указывается, что выдвигать кандидатов на получении престижной премии будут органы государственной власти. То есть надо понимать, что чиновник местного министерства культуры, исходя из его сугубо правильного понимания кто является русскими классиками и как их сочинения должны быть отражены на сцене, будет и выбирать полюбившуюся, опять же по его просвещенному мнению, местной молодежи постановку. То есть ни само экспертное театральное сообщество, ни педагогический состав, ни, что самое важное, сами молодые люди к этому судьбоносному выбору допущены не будут.

Остается надеется, что новая премия даст мощный импульс для создания новых, интересных спектаклей по лучшим произведениям русских классиков, ориентированных на замечательную российскую молодежь.