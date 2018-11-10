Вышел трейлер российского стимпанк-фентези «Эбигейл»

Москва, , 01:58 — REGNUM Кинокомпания Kinodanz представила первый тизер-трейлер фильма «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского. Ролик опубликован на канале в YouTube.

Фильм рассказывает историю девушки Эбигейл, которая жила в городе, закрытом много лет назад из-за неизвестной эпидемии. При попытке разыскать отца девушка узнает, что эпидемия — это обман со стороны властей, а на самом деле в городе управляют темные маги. Вскоре она сама обнаруживает в себе магические способности.

Главную роль в фильме исполнила актриса Тинатин Далакишвили. Также в фильме сыграли Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Равшана Куркова и другие. Выход фильма в прокат намечен на 11 апреля 2019 года.