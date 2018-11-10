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Глава итальянского минкульта посетит выставку о Помпеях в Петербурге

Культура

И встретится с российским министром

Глава итальянского минкульта посетит выставку о Помпеях в Петербурге
Иллюстрация: Culture.ru
Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года

Санкт-Петербург, 10 ноября 2018, 01:36 — REGNUM  Министр культурного наследия Италии Альберто Бонизоли примет участие в VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, сообщает пресс-служба итальянского минкульта.

Сообщается, что Италия станет почетным гостем форума. Бонизоли примет участие в открытии выставки в Государственном Эрмитаже, которая посвящена римскому городу Помпеи. Также итальянский министр поучаствует в круглом столе с российским коллегой Владимиром Мединским, а также коллегами из других стран.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице с 15 по 17 ноября 2018 года. Мероприятие является одним из главных культурных событий 2018 года. В нем примут участие звезды театра, оперы и балета, деятели кинематографа, музыканты, общественные деятели, представители академических кругов и политики.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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