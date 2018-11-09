Пятница, 9 Ноября 2018 года
19:08:29 МСК

Памятник Чайковскому могут поставить в Летнем саду Петербурга

Культура

В 2020 году будет отмечаться 180-летие великого композитора

Памятник Чайковскому могут поставить в Летнем саду Петербурга
Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

Санкт-Петербург, 9 ноября 2018, 18:06 — REGNUM  В Петербурге в ближайшие годы появится памятник великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. За это единогласно проголосовала Общественная палата Северной столицы, сообщает 9 ноября телеканал «Санкт-Петербург».

Памятник Чайковскому может быть установлен в Летнем саду или на площади Искусств. Однако пока об этом говорить рано. До этого городской комитет по градостроительству и архитектуре должен провести конкурс на проект памятника, и лишь потом будет определено место для монумента.

В 2020 году в России и мире будет отмечаться 180-летие со дня рождения Петра Чайковского, одного из самых известных русских композиторов. Его жизнь и творчество были тесно связаны с Петербургом.

Читайте также: В Московской консерватории пройдет концерт «Памяти Чайковского»

Добавим, что имя Пётра Чайковского (1840−1893) вместе с другими было предложено в качестве варианта для петербургского аэропорта «Пулково» в рамках проекта «Великие имена России».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Монументальная скульптура
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить