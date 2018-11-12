«Рисование букв может быть искусством»: почему леттеринг популярен?

Анастасия Алексеева, , 12:02 — REGNUM

Слово «леттеринг» знакомо далеко не всем, но красиво составленные композиции из букв на футболках, кружках и в ресторанах наверняка встречались каждому. Искусство рисования букв набирает обороты. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с международным леттерером Анной Рольской.

: Как давно вы начали заниматься каллиграфией и леттерингом? Как пришли к этому?

Четыре года назад, когда пошла учиться на годовой курс шрифта и типографики Тагира Сафаева, большого эксперта в создании кириллических шрифтов. Я уехала работать в Сингапур на полгода и там пробовала устроиться графическим дизайнером. Также отучилась на курсе по иллюстрации и пробовала себя в этом деле. Вернувшись в Москву, пошла на курс типографики, потому что хотелось улучшить свои навыки. После курса у меня появились новые возможности — я смогла рисовать не только иллюстрации, не только делать графический дизайн, но и профессионально рисовать шрифты.

https://www.instagram.com/p/Bpi4fUpgl-6/

: Вы — практикующий леттерер. Расскажите, в чем состоит ваша работа?

Я рисую шрифтовые иллюстрации и надписи. Например, сейчас у меня есть клиентка из Испании, которой нужно нарисовать обложки для ежедневников. Также я оформляю обложки книг, открытки и постеры. Леттеринг стал трендом, потому что этому легко научиться из любой точки земли, к тому же это что-то новое. Например, акварельная иллюстрация существует уже много веков, а шрифты — это что-то другое.

: Вы занимаетесь еще и меловым леттерингом, верно?

Да, в основном это свадьбы и рестораны. Однажды работала на свадьбе известного блогера Ванессы Мартинс и оформила для неё меловую доску с планом рассадки, которая стала главным местом для фотографий и центром торжества. С тех пор моя почта завалена запросами: «Сделай такой же план рассадки гостей мелом, как у Ванессы».

Многие рестораторы следуют трендам и используют в интерьере меловые доски. Как правило, делают раз и навсегда, то есть перманентный дизайн, так как цена на меловые доски высокая. В Испании это стоит в районе 700 евро за квадратный метр, в Москве — 2,5−3,5 тыс. рублей.

https://www.instagram.com/p/Bk-tZg9nMIM/

: Как пришла идея основать первую в России онлайн-школу леттеринга?

Когда я переехала в Португалию, поступила учиться в Высшую школу дизайна. Во время учебы искала работу и поняла, что графический дизайн — не моё, и я хочу посвятить свою жизнь леттерингу. Я рисовала меловые доски и решила провести воркшоп, так как у меня были практические навыки. Рассказала об этом во всех своих соцсетях и потом получила большой отклик от друзей из других стран с вопросом, можно ли поучиться у меня онлайн. Решила попробовать и сначала проводила персональные курсы. У меня было очень много учеников, и я поняла, что просто зашиваюсь. Тогда сделала первый групповой курс, предварительно записав уроки. Сначала всё это проходило через Instagram: видео присылала на почту, а задания постила в соцсети. Потом уже перешла на профессиональную платформу для онлайн-образования.

: В учебной программе у вас есть различные курсы и мастер-классы. Расскажите о них подробнее.

У меня есть фундаментальный курс «Звезда леттеринга». Это моя большая мечта — с нуля помочь человеку освоить сразу несколько направлений, чтобы он сам потом решил, чем хочет заниматься. В леттеринге есть меловой дизайн, можно уйти в иллюстрации, плюс всё это можно рисовать от руки либо в графических редакторах на компьютере. Мне хотелось охватить все три направления. Правда, сейчас курс нужно переработать, потому что он оказался слишком сложным.

Еще есть курс по iPad — как рисовать в программе Procreate. На iPad можно рисовать иллюстрации в меловом стиле и создавать цветные иллюстрации, которые выглядят так, будто нарисованы красками. В нём каждый новичок может сразу показать приличный результат.

Также есть мастер-класс по каллиграфии брашпеном. Это более простой инструмент для новичков, потому что кистью все-таки сложно овладеть.

Самая последняя новинка — мастер-класс по 3D-буквам. Он для тех, кто устал от компьютера и хочет погрузиться в краски. Обычно это долгая работа и занимает порядка 6−7 часов.

https://www.instagram.com/p/Bp2UD3TAP2Z/

: Вы также проводите мастер-классы в Порту, Лиссабоне, Мадриде, Сингапуре и Москве. Не планируете расширять географию?

Два раза в год я езжу в Москву и в этот раз расширила географию до Екатеринбурга и Питера. Обычно я стараюсь провести воркшоп там, куда еду в отпуск. Например, этим летом провела занятие в Токио. Очень понравился воркшоп в Лондоне — было 30 человек. В Порту я два раза в год провожу долгий леттеринг-лагерь — недельный интенсив в моей студии. Ко мне приезжают русскоязычные участники из России и Европы, чтобы поучиться и отдохнуть. У нас запланированы экскурсии по городу, дегустации, велосипедные прогулки… Прошлым летом даже летали на вертолете вокруг города.

: Был ли у вас до этого преподавательский опыт?

В 19 лет я около года преподавала танцы.

: Помните своё первое занятие со студентами по леттерингу? Были ли какие-то сложности?

Это был мой первый воркшоп в Порту. Было сложно, потому что я еще не знала, как этому научить, как разобрать по частям то, что я умею, и объяснить это. Также я не знала, что нужно подходить к каждому студенту и давать советы конкретно по работе. Сейчас я уже беру маленькие группы, чтобы у меня была возможность пообщаться с каждым учеником.

: За вашими плечами уже три книги о леттеринге и каллиграфии. Возникали ли трудности при их написании?

Да, сложность была в том, чтобы переложить свой опыт, чувство шрифта, композиции и цвета в последовательные инструкции, схемы и рекомендации. Когда я рисую, мне кажется, что это очень просто. А в книге нужно всё объяснять: ход мысли, какие-то правила, типичные ошибки студентов… У меня не было теоретической подготовки, я сама исследовала леттеринг-композицию. Я преподаю то, что наработала практикой. И теперь эту практику нужно перевести в теорию. Еще одна сложность в том, что это достаточно объёмный материал. Хотелось ответить на все вопросы, но тогда книга затянулась бы на десятилетия.

: Недавно у вас вышла книга «Стильный леттеринг». Чем она отличается от первой книги, ставшей бестселлером, — «Основы каллиграфии и леттеринга»?

«Основы каллиграфии и леттеринга» — это прописи, и они больше фокусируются на каллиграфии. Там шрифты даны просто для ознакомления, но без большого количества советов по составлению композиции. Вторая же книга полностью посвящена леттерингу — как построить композицию, как модифицировать буквы, почему крайние росчерки должны быть симметричны и т. д.

https://www.instagram.com/p/Bn6JW_tH98V/

: А возможно ли изучить леттеринг без денежных вложений в курсы и учебные пособия?

Конечно. Я думаю, курсы нужны для того, чтобы была система, был коллектив. Как правило, именно он играет решающую роль. Когда люди собираются в группы и делятся своими работами, это подстёгивает остальных что-то делать. Когда же человек предоставлен самому себе, он может просто забить. К тому же в профессиональном сообществе можно показать свою работу и получить похвалу, что очень важно, особенно если нет поддержки от семьи или друзей. Конечно, информации на курсах больше, чем в интернете, но здесь в первую очередь все-таки играет роль эмоциональная сторона.

Как изучить леттеринг без вложений? Нужно найти несколько вдохновителей в Instagram или Pinterest, изучать, анализировать и повторять их работы. Когда мы что-то срисовываем, мы овладеваем техникой и можем в дальнейшем применить её уже на своих композициях. Но при выкладывании в интернет нужно обязательно отмечать автора оригинала или той работы, которой вдохновились, чтобы всё было честно. Важно также экспериментировать — менять цвета, шрифты. Но буквы не надо придумывать, в этом большое заблуждение новичков. Заканчивается тем, что буквы не читаются, а их формы не узнаются.

: Еще один ваш проект — популярный блог в Instagram. Какую роль он играет в вашей деятельности?

Я очень открытая, поэтому мне часто задают вопросы и рассказывают свои жизненные истории. Эмоционально меня это увлекает, и мне хочется ответить. Но я понимаю, что это будет полезно не только этому человеку, но и всей моей аудитории. Как правило, мои прямые эфиры и посты — это ответы на вопросы. Таким образом я общаюсь с аудиторией и делюсь своим опытом.

: На вас подписаны более 130 тыс. человек. Как-то продвигаете свой блог или число подписчиков растет и без этого?

Раньше я проводила бесплатные марафоны, где каждый начинающий мог рисовать свои первые композиции. Также я дружу со многими художниками, и мы иногда рекомендуем друг друга подписчикам. Пробовала давать рекламу у блогеров, но она не всегда работает. Ну и конечно, мои студенты обо мне рассказывают. Каждый поток несет еще большее количество заинтересованных людей.

: Каллиграфия и леттеринг в последнее время стали особо популярными. Как вы думаете, с чем это связано?

Если говорить о леттеринге как о хобби, то это очень простая сфера, которой можно овладеть без дорогой бумаги, умения рисовать перспективу, смешивать цвета и т. п. Просто нужно рисовать буквы, а их мы и так знаем со школы.

И конечно, популярность леттеринга связана с тем, что у нас сейчас очень много информации, которая плохо усваивается. Рукописные надписи помогают выделиться на общем фоне. Сыграло роль и развитие технологий. Раньше мы не знали, что буквы могут быть такими красивыми, фокусировались на смысле и не думали, что рисование букв может быть искусством.

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