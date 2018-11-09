А как же мнение граждан? – Пучков об установке памятника Солженицыну

Москва, , 17:27 — REGNUM В настоящий момент российское государство построено на отрицании всего советского, а более яркого антисоветчика, чем писатель Александр Солженицын, представить невозможно, полагает известный публицист, блогер, Дмитрий Пучков (Гоблин). Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Москве в декабре 2018 года в Таганском районе появится памятник Александру Солженицыну.

«Совершенно очевидно, что мнение граждан по данному вопросу власть не интересует, — сказал Пучков. — Она делает, что хочет. Трудно догадаться, какого результата они (московские власти — прим. ИА REGNUM ) рассчитывают добиться, установив памятник данному персонажу. [Он] русофоб, мизантроп и антисоветчик. Всё в кучу собрано. Эффект будет прямо противоположный тому, на который рассчитывают».

Также Пучков отметил, что в настоящий момент российское государство построено на отрицании всего советского.

«А более яркого антисоветчика и русофоба, чем Александр Солженицын, даже представить невозможно, — добавил блогер. — Нам недавно рассказали, что наша история непрерывна. Но 73 лет советской власти в ней нет. Рано или поздно мы придём к выводу, что это был период наибольшего расцвета страны и величайших достижений русского народа. Как только это осознание придёт, Солженицын окажется там, где и должен быть — на помойке истории».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению известного политического консультанта Анатолия Вассермана, мэрии Москвы следует завезти на Таганку большой запас моющих средств, так как весьма вероятно, что среди жителей Москвы найдётся немало желающих «выразить свое отношение к Александру Солженицыну не только словом, но и делом». Также Вассерман отметил, что в текстах Солженицына достоверны разве что имена действующих лиц.

Также добавим, что, как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, по решению Мосгордумы и распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина памятник писателю установят на Таганке между домами №11 и №13.