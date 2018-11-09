Невероятный рекорд Fortnite: пиковый онлайн достиг отметки 8,3 млн человек

Кэри, США, , 16:29 — REGNUM Игра Fortnite установила очередной невероятный рекорд. Разработчики сообщили, что в неё одновременно играли около 8,3 млн геймеров. Об этом 8 ноября сообщил Twitter-аккаунт Steam Spy.

Его администрация сообщила, что, к примеру, Steam принадлежит следующий рекорд: во все игры сервиса одновременно играло около 5 млн геймеров, а пиковое количество людей, запустивших клиент, составило около 16 млн.

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Напомним, ранее рекорд пика одновременной игры пользователей принадлежал Crossfire, ей удалось достичь отметки в 8 млн игроков. В топ-5 также входят игры League of Legends (7,5 млн), PlayerUnknown’s Battlegrounds (3,2 млн) и Roblox (2,3 млн).

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