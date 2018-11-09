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Готовьтесь отмывать! — Вассерман об установке памятника Солженицыну

Культура

Среди москвичей найдется немало тех, кто захочет выразить своё отношение к Солженицыну не только словом, но и делом?

Готовьтесь отмывать! — Вассерман об установке памятника Солженицыну
Владимир Васильев © ИА Красная Весна
Солженицын

Москва, 9 ноября 2018, 16:31 — REGNUM  Мэрии Москвы следует завезти на Таганку большой запас моющих средств, полагает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что к столетию со дня рождения писателя Александра Солженицына в Москве в Таганском районе ему поставят памятник.

«Лично я рекомендовал бы мэрии Москвы заранее завезти на Таганку большой запас моющих и чистящих средств, ибо весьма вероятно, что среди жителей Москвы найдётся немало желающих выразить свое отношение к Александру Солженицыну не только словом, но и делом, — сказал Вассерман. — Более того, я полагаю, что, скорее всего, около памятника будут какие-нибудь видеонаблюдения, но почти любому известно, как сделать так, чтобы видеонаблюдение не позволило опознать человека. Кроме того, любой мало-мальски грамотный человек прекрасно понимает, что в текстах Солженицына достоверны разве что имена действующих лиц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Таганском районе Москвы завершаются подготовительные работы по установке памятника писателю Александру Солженицыну. Об этом журналистам заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам чиновника, уже выполнены работы по установке фундамента памятника, а также установлена монолитная плита с армированием и закладными деталями. Кроме того, Бирюков напомнил, что памятник Солженицыну будет воздвигнут к 100-летию со дня рождения писателя.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве завершена подготовка к установке памятника Солженицыну

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Установка и снос памятников в разных странах мира
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