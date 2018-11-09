Съемки «Лучшего стрелка 2» могут приостановить из-за обучения Тома Круза

Лос-Анджелес, США, , 16:08 — REGNUM Производство сиквела фильма «Лучший стрелок» могут приостановить из-за того, что Том Круз будет учиться летать на настоящем боевом истребителе. Об этом 9 ноября сообщил портал Cinema Blend.

Издание отмечает, что, скорее всего, речь идёт не о том, что Круз будет выполнять все полеты и трюки в фильме, поскольку это достаточно опасно и труднореализуемо. Но, вероятно, в картине будут присутствовать сцены, в которых актер действительно будет управлять самолётом. Вопрос о том, насколько эта информация соответствует действительности, остаётся открытым, однако если это действительно так, то у Круза остаётся совсем немного времени для обучения, поскольку ставить производство на паузу надолго у компании нет возможности — премьера картины запланирована на июнь 2020 года.

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Напомним, когда проходили съёмки первой части «Лучшего стрелка», актёры действительно летали на самолётах, но управляли ими профессионалы. Дата премьеры фильма уже один раз переносилась, первоначально картина должна была выйти в прокат в июле 2019 года.

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