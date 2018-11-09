Неузнаваемый Рассел Кроу: актера сфотографировали в образе главы Fox News

Нью-Йорк, США, , 15:50 — REGNUM Рассел Кроу изменил свою внешность до неузнаваемости ради роли продюсера Роджера Аайлса в новом сериале канала Showtime. Фотографию 8 ноября опубликовал журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1060686466991513600

Папарацци поймали актёра в кадр, когда тот передвигался по улицам Нью-Йорка. Стоит отметить, что на фото Кроу действительно совершенно не похож на самого себя. Он запечатлён с тростью, одетым в строгий костюм. Актер выглядит так, как будто ему действительно больше 70 лет.

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Напомним, в основу сериала легла книга-репортаж Габриэла Шермана «Самый громкий голос в комнате», которая попала в топ-10 бестселлеров The New York Times. Роджер Айлс до июля 2016 года занимал пост генерального директора телеканала Fox News. Он скончался 18 мая 2017 года.

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