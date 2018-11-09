«Фанаты разочарованы»: первые оценки сиквела «Фантастические твари»

Лондон, , 16:05 — REGNUM В сети появились первые оценки фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Журналисты и критики считают, что сюжет картины слаб, а хронометраж затянут. Оценка фильма на специализированном оценочном сервисе Metacritic составила 60 баллов из 100 при 19 рецензиях критиков.

Журналисты отметили, что в картине слишком затянутая и сложная сюжетная составляющая. Также эксперты сообщили, что фильм не пытается рассказать качественную историю, а просто создаёт «почву для продолжений».

Издание Variety сообщает, что фильм вышел слишком запутанным и, кажется, сам не может в себе разобраться. Также журналисты отметили дефицит магических сцен в фильме, но положительно отозвались о работе художника по костюмам.

«В фильме есть дюжина главных героев, полдюжины сюжетных линий, пасхальные яйца, куча секретов — и всё это проваливается в третьем акте. «Преступления Грин-де-Вальда» — самый ритмичный, но наименее последовательный фильм из всех в рамках саги о волшебном мире», — пишет Variety.

«Самая большая загадка «Преступлений Грин-де-Вальда» это понять, о чём вообще этот фильм», — пишет The Telegraph.

«Роулинг, кажется, играет со своими фанатами самым изощрённым способом. Она создаёт историю, которая требует полного погружения в мир и франшизу, чтобы быть понятой. Но незнакомые с ней будут запутаны, а фанаты разочарованы», — пишет IndieWire.

Однако эксперты единогласно отметили прекрасные декорации, масштабность происходящего и множество секретных посланий для фанатов франшизы.

Напоминаем, что «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» стал первым фильмом франшизы, получившим «гнилой» рейтинг ожиданий на специализированном сервисе Rotten Tomatoes. Фильм получил всего 55% ожиданий, что заведомо сделало его худшим во франшизе. Вторым фильмом в списке стала первая часть «Фантастических тварей» (74%), третьим — «Гарри Поттер и Орден Феникса» (77%). В широкий прокат фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдет 16 ноября 2018 года.

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