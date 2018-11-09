В России проходит празднование 200-летия писателя Ивана Тургенева

Орел, , 15:28 — REGNUM 9 ноября в России отмечается 200-летие со дня рождения великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. По сообщению Министерства культуры РФ, к этому событию приурочено проведение 42 мероприятий федерального уровня. Выставки, лекции, научные конференции, концерты, спектакли в эти дни будут проходить по всей стране, но центром празднования станет Орловская область — родина писателя.

9 ноября празднование началось открытием обновленной экспозиции музея писателя в Орле и театрализованным представлением в сквере перед музеем. Также в городской школе ремесел откроется масштабная выставка «Образ родины», а в Орловском государственном драматическом театре имени И. С. Тургенева пройдет праздничный концерт. Гостей принимают и в родовом поместье Тургенева Спасское-Лутовиново под Мценском.

Всего же региональный план мероприятий в Тульской области включает более 180 мероприятий. В него входит и восстановление родового гнезда Тургеневых, расположенного в Чернском районе Тульской области, межрегиональный фестиваль «Бежин луг», в рамках которого был открыт памятник Тургеневу, театральный марафон, первый Международный литературный конкурс имени Ивана Тургенева, тургеневский праздник «Дворянское гнездо», цикл мероприятий «Тургеневская осень» и многое другое. Уже состоялась презентация литературного железнодорожного маршрута «По местам И.С. Тургенева».

В Москве после десяти лет реставрации должен открыться Дом-музей Ивана Тургенева на Остоженке.