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Мединский познакомил коллектив Фонда кино с новым руководителем

Культура

Назначенный решением премьер-министра Дмитрия Медведева новый исполнительный директор Фонда в начале 2018 года занял должность главы Госфильмофонда

Мединский познакомил коллектив Фонда кино с новым руководителем
Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР
Новенький

Москва, 9 ноября 2018, 15:00 — REGNUM  Нового исполнительного директора Федерального фонда кино Вячеслава Тельнова представил коллективу организации министр культуры России Владимир Мединский, передает 9 ноября радиостанция «Радио Культура».

Отмечается, что назначенный решением премьер-министра Дмитрия Медведева новый исполнительный директор Фонда в начале 2018 года занял должность главы Госфильмофонда. По словам Мединского, для Тельнова новый пост станет не менее ответственным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино.

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