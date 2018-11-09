Мединский познакомил коллектив Фонда кино с новым руководителем

Москва, , 15:00 — REGNUM Нового исполнительного директора Федерального фонда кино Вячеслава Тельнова представил коллективу организации министр культуры России Владимир Мединский, передает 9 ноября радиостанция «Радио Культура».

Отмечается, что назначенный решением премьер-министра Дмитрия Медведева новый исполнительный директор Фонда в начале 2018 года занял должность главы Госфильмофонда. По словам Мединского, для Тельнова новый пост станет не менее ответственным.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Вячеслава Тельнова исполнительным директором Фонда кино.

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