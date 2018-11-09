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Певица Гречка представила новый альбом «Мы будто персонажи»

Культура

Он доступен в социальной сети «ВКонтакте» и сервисе Apple Music

Певица Гречка представила новый альбом «Мы будто персонажи»
WombatNoir
Певица Гречка на концерте

Москва, 9 ноября 2018, 14:54 — REGNUM  Певица Гречка представила свой новый альбом «Мы будто персонажи». Аудиозаписи были выложены для прослушивания 9 ноября в группе исполнительницы социальной сети «ВКонтакте».

На момент написания этой заметки публикация набрала уже более 102 тыс. просмотров и более 9 тыс. лайков. Певица объявила благодарность звукозаписывающей студии Galernaya 20. Отмечается, что альбом также доступен в сервисе Apple Music.

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Напомним, дебютный студийный альбом Гречки «Звёзды только ночью» вышел в декабре 2017 года. В августе 2018 года певица выступила на сцене музыкального фестиваля «Нашествие».

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