В центре Москвы снесли ещё одно историческое здание

Москва, 9 ноября 2018, 15:48 — REGNUM В Москве снесена приусадебная пристройка XVIII века, выходившая на Андроньевскую площадь, сообщил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.
По его словам, в конце октября полный снос здания увидели местные жители и обратились в «Архнадзор».
"Работы начались еще в начале августа, когда мы обнаружили, что экскаватором снесено почти что все здание, за исключением двух фасадов, выходящих непосредственно на улицу. Весь основной дворовый объём был уничтожен, и там уже рылся котлован», — рассказал координатор.
«Архнадзор» выяснил, что Москомархитектурой согласован проект реконструкции этого здания, но «при условии сохранения фасадных стен, потому что здание обладает статусом ценного градоформирующего объекта».
Общественники обратились за разъяснениями в департамент культурного наследия Москвы, а также в комитет по архитектуре и градостроительству.
Здание располагалось по адресу улица Александра Солженицына, д. 33, стр. 2. По открытой информации, работы проводило ООО «Салют» по заказу ОАО «РОСАТ» — открытого акционерного общества «Ремонт, обслуживание, сопровождение авиационной техники».