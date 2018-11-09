В центре Москвы снесли ещё одно историческое здание

Москва, , 15:48 — REGNUM В Москве снесена приусадебная пристройка XVIII века, выходившая на Андроньевскую площадь, сообщил 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

По его словам, в конце октября полный снос здания увидели местные жители и обратились в «Архнадзор».

"Работы начались еще в начале августа, когда мы обнаружили, что экскаватором снесено почти что все здание, за исключением двух фасадов, выходящих непосредственно на улицу. Весь основной дворовый объём был уничтожен, и там уже рылся котлован», — рассказал координатор.

«Архнадзор» выяснил, что Москомархитектурой согласован проект реконструкции этого здания, но «при условии сохранения фасадных стен, потому что здание обладает статусом ценного градоформирующего объекта».

Общественники обратились за разъяснениями в департамент культурного наследия Москвы, а также в комитет по архитектуре и градостроительству.

Здание располагалось по адресу улица Александра Солженицына, д. 33, стр. 2. По открытой информации, работы проводило ООО «Салют» по заказу ОАО «РОСАТ» — открытого акционерного общества «Ремонт, обслуживание, сопровождение авиационной техники».