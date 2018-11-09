Воронежский технический университет провёл Дни научного кино

Воронеж, , 12:48 — REGNUM Дни научного кино, организованные в рамках всероссийского Фестиваля актуального научного кино (ФАНК-2018), прошли в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ), сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что масштабный просветительский проект реализуется в российских вузах с целью привлечения студентов к занятиям научной деятельностью, усиления их интереса к техническому творчеству, изобретательству и предпринимательству, повышения эрудиции студенческой молодежи. ВГТУ тоже стал одной из площадок для Дней научного кино ФАНК.

В программе фестиваля представлены ленты: «АльфаГо» Грега Коса, «Да будет свет!» Милы Аунг-Твин, «Генезис 2.0» Кристиана Фрая и Максима Арбугаева, «24 снега» Михаила Барынина и другие.

Отмечается, что при проведении мероприятия студенты становятся полноценными организаторами события: собирают аудиторию, проводят показ картины, приглашают экспертов для дискуссий. Идея передачи вузам прав для демонстрации возникла благодаря высокому спросу на саму программу ФАНК: почти все фильмы рассказывают о жизни обычных людей и дают актуальный срез современной науки.

Партнерами фестиваля в 2018 году являются Министерство науки и высшего образования РФ, Инвитро, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Discovery Channel, Русское географическое общество, телеканал «Моя планета», Международный фестиваль ECOCUP.

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