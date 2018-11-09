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Оркестр Мариинского театра выступит в Ханты-Мансийске и Самаре

Культура

Он даст за три дня пять концертов

Ханты-Мансийск, 9 ноября 2018, 12:21 — REGNUM  С 9 по 11 ноября Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева проведет беспрецедентное турне — в течение трех дней прославленный коллектив даст 5 концертов в Ханты-Мансийске и Самаре. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

9 ноябряСимфонический оркестр Мариинского театра дважды выступит в Концертно-театральном центра «Югра-Классик» в Ханты-Мансийске. Дневной концерт будет благотворительным. В вечерней программе прозвучат «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, «Ноктюрны» Клода Дебюсси и фрагменты музыки балета «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля. Надо отметить, что визиты знаменитой труппы в Югру носят традиционный характер: за последние 10 лет артисты выступили в югорской столице более 20 раз.

10 и 11 ноября Валерий Гергиев трижды выступит на сцене Самарского театра оперы и балета в рамках XI Музыкального фестиваля «Мариинский». 10 ноября оркестр повторит программу предыдущего дня в Хайнты Мансийске. А 11 ноября будет исполнена Симфония №5 Густава Малера.

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Культурная хроника
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