Стало известно, какое название получит потоковая служба Disney

Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM Потоковая служба компании Disney, начало работы которой запланировано на конец 2018 года, получит название Disney Plus. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant со ссылкой на генерального директора компании Роберта Айгера.

Сообщается также, что компания уже запустила новый сайт, на котором пользователи сети могут зарегистрироваться и получать информацию о проекте по мере её поступления. По мнению редакции, приобретение Disney компании Fox значительно расширит контент, который предоставит будущая потоковая служба.

Читайте также: Компания Disney анонсировала ещё один сериал-приквел к «Звездным войнам»

Напомним, ожидается, что сделка между Disney и Fox будет завершена к 1 января 2018 года. Ожидается, что Disney Plus сразу после своего запуска станет полноценным конкурентом сервисам компаний Netflix и Amazon.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна судьба «Людей Икс» после окончания сделки между Disney и Fox