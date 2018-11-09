В Москве открывается фестиваль Игоря Бутмана «Будущее джаза»

Москва, , 11:48 — REGNUM С 9 по 11 ноября в Концертном зале им. П. И. Чайковского Московской филармонии и в джаз-клубе Игоря Бутмана на Верхней Радищевской улице будет проходить Международный музыкальный фестиваль «Будущее джаза». Инициатор и неизменный организатор форума, народный артист России Игорь Бутман вновь представит взыскательной московской публике молодых одаренных исполнителей различных стилей джаза — от классики и винтажа до фьюжна и рока из России и США. В 2018 году маэстро возлагает особые надежды на вокалистку Анастасию Лютову, пианистку Юлию Сидоренко, контрабасиста Артема Баскакова, саксофониста Макара Кашицына, а также трубача Джоша Эванса и барабанщика Кайла Бенфорда. Эти музыканты встретятся на джем-сейшене 9 и 11 ноября в клубе, где продемонстрируют не только владение инструментом и собственную музыкальность, но и умение импровизировать в ансамбле. А 10 ноября новые звезды вместе с Московским джазовым оркестром выступят в зале Чайковского в центре Москвы.

Многие молодые музыканты, принявшие участие в прошлых смотрах, сегодня известные исполнители. Достаточно вспомнить Олега Аккуратова, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэна Шермана, Марка Уитфилда. В 2017 году «засветились» саксофонисты Азат Гайфуллин и Виктор Потёмкин, трубач Михаил Бручеев, вокалистка Виктория Каунова, музыканты из США — пианист и барабанщик Джулиус Родригес и контрабасист Филип Норрис.