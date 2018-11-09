В Ростове-на-Дону представят проект к 100-летию гибели ледокола «Байкал»

Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Ростовчанам и гостям донской столицы представят проект"Преодолевая лёд забвения», приуроченный к 100-летию гибели ледокола «Байкал». Выставка будет представлена в литературной гостиной Донской государственной публичной библиотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе книгохранилища.

Основу выставки составляют документальные материалы и фотографии, рассказывающие о Байкальской переправе как уникальном феномене инженерного искусства, ярком и героическом явлении национальной истории. В этот же день пройдёт показ документального фильма «Байкальская переправа».

«Благодаря железнодорожному парому-ледоколу «Байкал» и вспомогательному ледоколу «Ангара» удалось построить Транссиб и провести переброску на Дальний Восток огромного числа людей и различных грузов. Если бы в начале XX столетия у России не было Байкальской паромной железнодорожной переправы, то география нашей страны могла быть сегодня совершенно иной», — подверкнули авторы проекта.

Организаторы отмечают, что вход на выставку свободный.