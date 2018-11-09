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Прощание с «Ёлками»: вышел ностальгический трейлер к фильму

Культура

Картина выходит на экраны 27 декабря

Москва, 9 ноября 2018, 11:26 — REGNUM  В сети появился трейлер к фильму «Ёлки последние», который выйдет на экраны российских кинотеатров 27 декабря и станет седьмой и последней частью новогоднего семейного блокбастера.

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«Мы прощаемся с «Ёлками», чтобы в новом году каждый попытался добиться своей мечты сам: кто-то нашел свою любовь, кто-то смысл жизни, а кто-то просто деньги на квартиру родителям… Но это уже будем совсем другое кино…» — говорится в описании к трейлеру.

Видео опубликовано: Bazelevs

А пока за роялем Иван Ургант, за кадром — Константин Хабенский и … пробуем не плакать!

Как обещают создатели картины, финальная часть «Ёлок» станет самой трогательной, доброй и волшебной из всех, потому что герои будут прощаться со зрителями. В киноальманах войдет пять новогодних историй.

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