Стали известны имена новых участников проекта приквела «Игры престолов»

Нью-Йорк, США, , 11:13 — REGNUM В сериале «Долгая ночь», который будет являться приквелом к шоу «Игра престолов» могут сняться актрисы Шейла Атим (сериал «Куртизанки») и Денис Гоф («Колетт»). Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что сейчас они ведут переговоры с продюсерами HBO. Если они пройдут удачно, то Атим и Гоф составят компанию на съёмочной площадке Наоми Уотс и Джошу Уайтхаусу. Пока что нет информации о том, кого именно могут сыграть эти актрисы.

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Напомним, события в сериале «Долгая ночь» будут происходить за 8 тыс. лет до событий «Игры престолов», в шоу будет показана так называемая Эпоха Героев, на основе которой построена большая часть мифологии «Игры престолов». Стоит отметить, что телеканал HBO пока что не официлально не объявлял названия будущего сериала, его у себя в блоге озвучил писатель Джордж Мартин.

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