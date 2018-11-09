Во Владивостоке открывается Международный джазовый фестиваль

Владивосток, , 11:11 — REGNUM С 9 по 18 ноябряво Владивостоке будет проходить XV Международный джазовый фестиваль. В Большом зале Приморской краевой филармонии выступят музыканты из США, Японии, Германии, Кореи, Франции, Польши и России. Как и полагается на последних джазовых формах в стране откроет фестиваль Игорь Бутман выступлением квартета под его руководством. (В этот же день в Москве открывается фестиваль Игоря Бутмана «Будущее джаза»). Музыкальные критики обращают внимание на концерты американской вокалистки Sharon Clark, немецкого коллектива «Трио Себастьяна Студницкого», корейского ансамбля Сharlie Jung Band. Интерес представляет и выступление трио Олега Бутмана.

12 ноября на сцену поднимутся приморские джазовые коллективы.