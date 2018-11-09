В компании Marvel объяснили, почему Танос такой «добрый»

Лос-Анджелес, США, , 10:59 — REGNUM Создатели фильма «Мстители: Война бесконечности» объяснили, почему Танос на протяжении всего фильма крайне редко прибегает к такому методу выяснения отношений с супергероями как убийство. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.

Поклонники вселенной задаются вопросом: если перед Безумным Титаном стоит задача геноцида вселенского масштаба, то какая ему разница? Ответ на этот вопрос попытался дать глава отдела визуальных разработок Marvel Райан Майнердинг.

«План получения всех камней бесконечности ставит (Таноса — ИА REGNUM ) в положение настолько сильного, что это делает его более спокойным, более целеустремлённым и более разумным. Ему не обязательно думать об убийстве героев, он может положить всему конец при помощи камней, тем самым выполнив всё, что он хочет», — сказал Майнердинг.

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Напомним, премьера четвёртой части фильма «Мстители» запланирована на 3 мая 2019 года. Об окончании съёмок картины режиссёры Энтони и Джо Руссо объявили 13 октября 2018 года. Новая картина Marvel пока что не имеет официального названия.

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