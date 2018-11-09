В Москве состоится концерт «Памяти великих современников»

Москва, , 10:23 — REGNUM 9 ноября в Колонном зале Дома Союзов состоится концерт «Памяти великих современников». Он посвящен выдающимся деятелям культуры, ушедшим из жизни в 2018 году. На предваряющей концерт пресс-конференции организатор вечера — народный артист России Юрий Розум отметил, что в в 2018 году страна потеряла много блестящих мастеров культуры, ставших символами эпохи: среди них Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Андрей Дементьев и многие другие.

На вечере памяти выступят Академический большой хор «Мастера хорового пения», Симфонический оркестр МГИМ им. А.Г. Шнитке и Московский камерный Шнитке-оркестр, а также солисты: Серафима Коняшина (сопрано), Анна Немзер (меццо-сопрано), Вячеслав Воробьёв (тенор) и Михаил Гужов (бас).В первом отделении концерта прозвучит «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта, во втором отделении — сочинения Людвига Ван Бетховена.

Организатором концерта «Памяти великих современников» выступил Международный Благотворительный Фонд Юрия Розума.