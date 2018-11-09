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Путин поздравил Александру Пахмутову с днём рождения

Культура

Музыкальные произведения композитора являются национальным достоянием

Путин поздравил Александру Пахмутову с днём рождения
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин, Александра Пахмутова и Николай Добронравов

Москва, 9 ноября 2018, 10:17 — REGNUM  Сегодня, 8 ноября, президент России Владимир Путин поздравил известного композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову с днём рождения, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что все музыкальные произведения, созданные Александрой Пахмутовой, по праву являются национальным достоянием.

«Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых отражены незабываемые страницы отечественной истории и судьба страны», — написал в поздравительной телеграмме глава государства и пожелал Пахмутовой здоровья, благополучия и всего самого доброго.

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Напомним, в 2017 году композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов написали гимн для Ярославля. Гимном города стала песня «Город-князь».

Справка ИА REGNUM.

Александра Николаевна Пахмутова (9 ноября 1929 г.) — советский и российский композитор. Музыкальная биография Александры Пахмутовой насчитывает свыше 400 авторских популярных композиций, а также большое число произведений для симфонического оркестра.

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