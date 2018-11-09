«Фантастические твари 2» имеют худший рейтинг ожиданий в истории франшизы

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2018, 10:15 — REGNUM Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» получил на известном сервисе Rotten Tomatoes рейтинг ожиданий 55%. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.
Редакция отмечает, что это худший результат за всю историю существования франшизы «Гарри Поттер», фактически, это единственный её фильм, который получил на Rotten Tomatoes так называемый «гнилой» рейтинг,
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Напомним, в широкий прокат в США картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдет 16 ноября 2018 года. Снимал фильм режиссёр Дэвид Йейтс, главные роли в нём исполнили такие актёры, как Джонни Депп, Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер, Кармен Эджого и Джуд Лоу.
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