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«Фантастические твари 2» имеют худший рейтинг ожиданий в истории франшизы

Культура

Эксперты обратили внимание на то, какую оценку получила картина на сервисе Rotten Tomatoes

«Фантастические твари 2» имеют худший рейтинг ожиданий в истории франшизы
Цитата из видео «Фантастические твари и где они обитают — Русский Трейлер 2 (2016)» (Официальные Трейлеры)
Фантастические твари

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2018, 10:15 — REGNUM  Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» получил на известном сервисе Rotten Tomatoes рейтинг ожиданий 55%. Об этом 8 ноября сообщил портал Screen Rant.

Редакция отмечает, что это худший результат за всю историю существования франшизы «Гарри Поттер», фактически, это единственный её фильм, который получил на Rotten Tomatoes так называемый «гнилой» рейтинг, т. е. — меньше 60%. Если говорить о других картинах, в основу которых легла вселенная Джоан Роулинг, то в антирейтинге второе место занимает лента «Фантастические твари и где они обитают» (74%), а третье — «Гарри Поттер и Орден Феникса» (77%). Лучший результат у картины «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (96%).

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Напомним, в широкий прокат в США картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» выйдет 16 ноября 2018 года. Снимал фильм режиссёр Дэвид Йейтс, главные роли в нём исполнили такие актёры, как Джонни Депп, Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер, Кармен Эджого и Джуд Лоу.

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