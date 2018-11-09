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В Москве выступит известный индийский исполнитель Гришма Прасад

Культура

Концерт пройдет в рамках Фестиваля Индии в России

Москва, 9 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  9 ноября в концертном зале «Измайлово» в рамках Фестиваля Индии состоится концерт известного индийского исполнителя Гришмы Прасад и его группы «Гамбхира». Они представят московской публике ряд музыкальных произведений традиции Карнатик, в которых звучание различных национальных инструментов сливается воедино. И хотя сами инструменталисты определяют свой стиль как фьюжн (сочетание несочетаемого), в их исполнении музыкальные обращения к богу Ганеше и богине Сарасвати кажутся необычайно органичными.

Группы «Гамбхира» и ее лидер Гришма Прасад совершают большое турне по городам страны в рамках Фестиваля Индии в России. Церемония открытия фестиваля состоялась 6 сентября в Государственном Кремлевском Дворце. Концерты, выставки, лекции проходят в Москве, Санкт — Петербурге, Калуге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Казани, Уфе, Самаре и других города.

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Культурная хроника
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