В Москве выступит известный индийский исполнитель Гришма Прасад

Москва, , 10:01 — REGNUM 9 ноября в концертном зале «Измайлово» в рамках Фестиваля Индии состоится концерт известного индийского исполнителя Гришмы Прасад и его группы «Гамбхира». Они представят московской публике ряд музыкальных произведений традиции Карнатик, в которых звучание различных национальных инструментов сливается воедино. И хотя сами инструменталисты определяют свой стиль как фьюжн (сочетание несочетаемого), в их исполнении музыкальные обращения к богу Ганеше и богине Сарасвати кажутся необычайно органичными.

Группы «Гамбхира» и ее лидер Гришма Прасад совершают большое турне по городам страны в рамках Фестиваля Индии в России. Церемония открытия фестиваля состоялась 6 сентября в Государственном Кремлевском Дворце. Концерты, выставки, лекции проходят в Москве, Санкт — Петербурге, Калуге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Казани, Уфе, Самаре и других города.