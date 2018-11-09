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Компания Disney анонсировала ещё один сериал-приквел к «Звездным войнам»

Культура

Его производство начнётся в 2019 году

Лос-Анджелес, США, 9 ноября 2018, 08:32 — REGNUM  Компания Disney анонсировала второй сериал-приквел киновселенной «Звездные войны», который расскажет зрителям о приключениях капитана Повстанческого Альянса Кассиана Андора. Об этом 9 ноября сообщил портал Mashable.

Роль Андора в шоу повторит Диего Луна, Disney позиционирует этот сериал, как «поразительный шпионский триллер», в котором будет показана деятельность смелого капитана против Империи, до его случайной встречи с Джином Эрсо. Сам Диего Луна отметил, что он по-особенному относится к возвращению во вселенную «Звёздных войн» и сказал, что сериал позволит поклонникам лучше изучить такого персонажа как Андор. Производство шоу начнётся в 2019 году.

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Напомним, в октябре 2018 года стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от спин-оффа «Звёздных войн» про Бобу Фетта. Вместо него она сосредоточится на производстве сериала «Мандалорец», который будут снимать Тайка Вайтити и Брайс Даллас Ховард.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мандалорец»: Disney анонсировал новый сериал по «Звездным войнам»

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