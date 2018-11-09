В Варшаве открылся фестиваль российского кино «Спутник над Польшей»

Варшава, , 01:49 — REGNUM В Варшаве состоялось торжественное открытие 12-го фестиваля российского кино «Спутник над Польшей». На открытии фестиваля был представлен фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», получивший приз за лучший сценарий на Кинотавре.

Фестиваль продлится десять дней. За время его проведения будут представлены 107 российских фильмов. Кроме того, на фестивале пройдет около 70 сопутствующих мероприятий — мастер-классов, лекций, творческих встреч и концертов. В конкурсной программе художественных фильмов будет представлено 18 работ российских режиссеров.

Также на фестивале будет показана ретроспектива фильмов режиссера Андрея Звягинцева, а в категории «Женский взгляд» будут представлены фильмы Киры Муратовой и Веры Глаголевой. Также будет представлена и программа короткометражных фильмов, среди которых будет показан и фильм Игоря Поплаухина «Календарь», отмеченный призом на международном кинофестивале в Каннах.

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