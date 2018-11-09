В Гостином дворе Петербурга открылся Музей янтаря

Санкт-Петербург, , 00:40 — REGNUM Музей янтаря открылся в Санкт-Петербурге на Невском проспекте — в здании Гостиного двора, сообщил представитель администрации Центрального района Северной столицы Павел Спивачевский на пресс-конференции.

По его словам, открытие музея приурочено к 300-летию Невского проспекта. Музей расположен на галерее Перинной линии Гостиного двора. В музее выставляются авторские работы заслуженного художника России Александра Крылова.

Экспозиция разделена на три условных части: в первой представлены экспериментальные работы автора, среди которых есть и объемные портреты Леонардо да Винчи и Петра Чайковского, во второй части выставки представлены иконы из янтаря, в третьей — исторические произведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что в старинной усадьбе в центре Москвы появится первый музей военной формы. По его словам, в этом музее будет представлена вся история русской военной формы «от кольчуги до формы спецназа ГРУ». Открытие музея запланировано на май 2019 года.