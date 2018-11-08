В Москве открылась выставка цифрового искусства

Москва, , 18:47 — REGNUM В Москве в галерее «Нагорная» проходит выставочный проект «Виртуальный реализм 1.0. Инновационные технологии в изобразительном искусстве». Экспозицию составили работы Константин Худяков и 10 признанных авторов цифрового искусства. Художники исследуют художественными средствами современную пограничную среду, будь то столкновения виртуальной и реальной действительности, или зависимости человека от информационных технологий. Здесь, по мнению критиков, можно будет увидеть как интересные и неожиданные академические полотна, так иинтерактивные мультимедийные инсталляции, видеомэппинг, крупноформатные цифровые зеркала, световую живопись и другие произведения искусства.