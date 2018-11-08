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В Москве открылась выставка цифрового искусства

Культура

Необычные произведения можно посмотреть в галерее «Нагорная»

Москва, 8 ноября 2018, 18:47 — REGNUM  В Москве в галерее «Нагорная» проходит выставочный проект «Виртуальный реализм 1.0. Инновационные технологии в изобразительном искусстве». Экспозицию составили работы Константин Худяков и 10 признанных авторов цифрового искусства. Художники исследуют художественными средствами современную пограничную среду, будь то столкновения виртуальной и реальной действительности, или зависимости человека от информационных технологий. Здесь, по мнению критиков, можно будет увидеть как интересные и неожиданные академические полотна, так иинтерактивные мультимедийные инсталляции, видеомэппинг, крупноформатные цифровые зеркала, световую живопись и другие произведения искусства.

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Культурная хроника
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