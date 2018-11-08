В Москве состоится премьера спектакля «Высшая мера» по Бертольду Брехту

Москва, , 17:00 — REGNUM 8 ноября в столичном Центре имени Вс. Мейерхольда состоится премьера одного из самых противоречивых и практически не известных публике произведений знаменитого немецкого драматурга Бертольда Брехта «Высший суд», в оригинале Die Maßnahme, дословно «Мироприятие». Постановку этого сочинения осуществил немецкий независимый режиссер Фабиане Кемманн. Музыкальный руководитель — Петр Айду. В спектакле использована кантата композитора Ханса Эйслера, написанная по мотивам пьесы Бертольта Брехта.

Спектакль будет показан лишь один раз.

Авангардист Сергей Третьяков, которого Брехт считал своим учеником и который сделал перевод пьесы на русский язык, так описывает содержание «Высшего суда» в своей книге «Люди одного костра»: пьеса «построена как суд, где действующие лица отчитываются и оправдываются в вынужденном убийстве товарища, а контрольная инстанция (хор), представляющая одновременно и зрителей, резюмирует происходящее и формулирует решение».

Написанная в 1930 году пьеса впервые будет представлена на российской сцене. В свое время в Германии ее посчитали коммунистической пропагандой, затем последовала целая история с правами. Только 1997 году она была поставлена.

Режиссер надеется, что от камерной, по его мнению работы, он в следующем году сможет осуществить масштабную версию — с оркестром и трехсотголосым хором.