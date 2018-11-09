В Обнинске установят бронзовый памятник унтер-офицеру Георгию Жукову

Обнинск, Калужская область, , 12:27 — REGNUM В Калужской области в 2020 году планируют установить памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Как сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, по инициативе общественности города монумент выдающемуся военачальнику планируют выполнить в формате более близком к городской скульптуре, чем к памятнику в фундаментальном смысле.

По замыслу членов топонимической комиссии, скульптура будет изображать полководца в унтер-офицерской форме, которую он носил в начале своей военной карьеры во время Первой мировой войны, так как именно этот период жизни Жукова связан с Калужским краем. На заседании городской топонимической комиссии было выбрано место для установки памятника. Наиболее достойным был назван район пересечения бульвара Победы и проспекта Ленина, напротив нового сквера Юности.

На лучший эскизный проект скульптуры будет объявлен конкурс. Предполагается, что высота скульптуры составит примерно полтора человеческих роста. Возможно, скульптура будет установлена на невысоком постаменте.

Инициатива создания памятника молодому Жукову принадлежит обнинскому городскому совету ветеранов, её поддержали комитет памяти маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также его дочь Эра Жукова. Памятник планируется установить в Обнинске в 2020 году.

Напомним, на заседании круглого стола «Великие имена России», которое 4 октября 2018 года прошло в Общественной палате РФ, министр культуры России Владимир Мединский предложил присвоить Международному аэропорту в Калуге имя маршала Победы Георгия Жукова, как уроженца калужской земли.

Отметим, как заявил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников, калужанам «не грех вспомнить, как малая родина маршала Победы Георгия Жукова отнеслась к нему в 1957 году»:

«На первый взгляд кажется странным, что после окончания Великой Отечественной войны Жуков, изъездивший весь мир, больше не наведывался в Калугу. И лишь дважды: 14 июня 1964 года и осенью 1965 года побывал на своей малой родине в селе Угодский Завод. Хотя сам военачальник принимал земляков-калужан у себя в Москве. Тому были свои веские причины. <…> В начале ноября 1957 года калужский областной и городской партактив на своем собрании послушно и единодушно одобрил осуждение маршала Жукова на прошедшем пленуме ЦК КПСС. Решением калужского обкома КПСС в конце 1957 был демонтирован бронзовый бюст маршала в селе Угодский Завод. Сам бюст Жукову (скульптор Е.В. Вучетич) как дважды Герою Советского Союза, изготовленный еще в 1945 году, был установлен только в 1953 году лишь после окончания первой опалы Жукова (начавшейся в 1946 году). Утверждают, что после второй опалы полководца 1957 года, на просьбу затравленного Жукова поселиться на малой родине в деревне Стрелковка, ему было сообщено, что во всей Калужской области нет ни одного свободного дома или комнаты «в коммуналке».

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