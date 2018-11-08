Четверг, 8 Ноября 2018 года
16:22:59 МСК

«Потерянный след»: Аудиопьеса о Росомахе получит второй сезон

Культура

Последний эпизод первого сезона вышел 7 ноября 2018 года

«Потерянный след»: Аудиопьеса о Росомахе получит второй сезон
martha
Росомаха

Нью-Йорк, США, 8 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  Закончился первый сезон аудиопьесы «Росомаха: Долгая ночь». Подкаст оказался популярен среди слушателей, и создатели анонсировали второй сезон под названием «Росомаха: Потерянный след», сообщает GeekCity.

Игровой подкаст «Росомаха: Потерянный след» будет состоять из десяти эпизодов. По сюжету аудиопьесы, Логан (Росомаха) отправится в Луизиану. На его пути встанут таинственные противники, байкерские группировки и необъяснимые препятствия. Именно здесь Логан обнаружит Гринхейвен, убежище, контролируемое могущественным мутантом Джейсоном Вингардом.

Главную роль в подкасте вновь исполнит Ричард Армитейдж, а сценаристом аудиопьесы выступит Бен Перси. «Росомаха: Потерянный След» выйдет эксклюзивно на радиоплатформе Stitcher Premium зимой 2019 года, затем подкаст появится и на других платформах.

Напоминаем, что «Росомаха: Долгая ночь» — аудиопьеса из десяти эпизодов, рассказывающая о приключениях одного из самых популярных мутантов комиксов издательства Marvel. Первый эпизод вышел весной 2018 года, последний — 7 ноября 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Человеческие страхи и выжженные глаза: новый комикс от российского автора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Комиксы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить