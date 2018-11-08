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В Литве ушел из жизни актер Арунас Сторпирштис

Культура

Актер скончался 6 ноября от болезни

В Литве ушел из жизни актер Арунас Сторпирштис
Цитата из х/ф «Секретный фарватер». Реж. Вадим Костроменко. 1986. СССР
Арунас Сторпирштис в роли Джека Нейла

Вильнюс, 8 ноября 2018, 15:09 — REGNUM  В Вильнюсе в возрасте 69 лет ушел из жизни советский и литовский актер Арунас Сторпирштис, сообщает Delfi.

Отмечается, что актер скончался 6 ноября от болезни. По словам его брата, Сторпирштис работал «до последнего и не лежал в постели».

«Ушёл из жизни достойно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от сердечного приступа скончался Народный артист России, актер Драматического театра Восточного военного округа (ВВО) Владимир Тютюнник.

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