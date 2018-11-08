Тэрон Эджертон не будет сниматься в следующем фильме франшизы Kingsman

Лос-Анджелес, США, , 14:39 — REGNUM Тэрон Эджертон, исполнивший в фильме Kingsman роль агента Эггси, заявил, что он не будет сниматься в следующей части шпионского комедийного боевика. Об этом 7 ноября сообщил портал Collider.

Актер сказал, что следующий проект Мэттью Вона обойдется без его участия. При этом он отметил — это вовсе не означает, что он больше никогда не появится в фильмах этой франшизы и добавил, что они с Воном до сих пор много работают вместе и виделись всего несколькими днями ранее.

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Напомним, следующий фильм франшизы Kingsman будет называться «Великая игра» (The Great Game). В нём зрителям покажут история организации секретной службы в начале XX века. При этом Мэттью Вон заявил, что параллельно с приквелом он будет снимать третью часть Kingsman.

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