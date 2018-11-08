Стала известна дата выхода второго дополнения игры Spider-Man для PS4

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Второе по счету сюжетное дополнение (DLC) игры Spider-Man («Человек-паук») для PS4 выйдет 20 ноября 2018 года. Оно получит название Turf Wars. Об этом 7 ноября сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что ни Insomniac Games, ни Sony информацию пока что не подтвердили, однако стоит ожидать, что соответствующее объявление они сделают в самое ближайшее время. Ожидается, что в новой истории большую роль сыграют связи Кувалды (отрицательный персонаж комиксов Marvel) с миром организованной преступности.

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Напомним, ранее компания Sony сообщила, что до конца 2019 года она намерена выпустить три DLC к игре Spider-Man. В октябре 2018 года вышло первое из них, оно получило название The Heist.

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